ВШЭ: россияне из среднего класса «упали» в бедность

Экономика

Значительная доля граждан России, «выпавшая» в период эпидемии коронавируса из среднего класса, попала в бедность.

Как сообщил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых «пропали источники существования». Как считает экономист, ключевой вызов, с которым страна должна справляться в настоящее время, это продолжающееся падение реальных доходов россиян.

Кузьминов отметил, что переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики». Кроме того, это может привести к тому, что РФ не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется «в пределах 2%», сообщает РБК.

Напомним, глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что экономика России начала активное восстановление.

По его словам, доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах текущего года.