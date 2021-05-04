Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

ВШЭ: россияне из среднего класса «упали» в бедность

Артем Денисов
4 мая, 2021 23:18
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 23:18
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Значительная доля граждан России, «выпавшая» в период эпидемии коронавируса из среднего класса, попала в бедность.

Как сообщил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса, у которых «пропали источники существования». Как считает экономист, ключевой вызов, с которым страна должна справляться в настоящее время, это продолжающееся падение реальных доходов россиян.

Кузьминов отметил, что переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики». Кроме того, это может привести к тому, что РФ не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется «в пределах 2%», сообщает РБК.

Напомним, глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что экономика России начала активное восстановление.

По его словам, доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах текущего года.

Ранее по теме:  Когда восстановятся доходы россиян? Рассказал глава Минэкономразвития
Поделиться
ТЕГИ
Экономика
Эпидемия
Бедность
Средний класс
Доходы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!