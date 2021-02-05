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Когда восстановятся доходы россиян? Рассказал глава Минэкономразвития

Артем Денисов
5 февраля, 2021 04:01
1 мин
Артем Денисов
5 февраля, 2021 04:01
1 мин
рубли
pixabay.com

Экономика России начала активное восстановление.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, доходы россиян восстановятся в третьем-четвертом кварталах текущего года. «Сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы», - сказал министр.

Согласно плану восстановления экономики, который был одобрен кабмином РФ в сентябре 2020 года, предполагается восстановление уровня занятости и доходов россиян, структурные изменения в экономике с помощью новых технологий, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от чиновников обратить внимание на проблему доходов населения. Об этом глава государства заявил во время встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

По словам Путина, о доходах населения необходимо заботиться по всей стране. «Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания».

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