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В Госдуме предложили страховать на 10 млн рублей вакцинированных от COVID-19 россиян
18 октября, 2021 14:49
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В нижней палате парламента захотели премировать россиян, получивших вакцину против коронавирусной инфекции. С данной инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Он считает, что сумма должна быть немаленькая, но властям каждого российского региона необходимо самостоятельно назначить предельную материальную поддержку. Кроме того, Тумусов предложил страховать привившихся россиян на 10 миллионов рублей.
«Тогда появится у людей стимул, и государство заявит об абсолютной безопасности вакцины. А заставлять и принуждать — это мы уже проходили», — цитирует политика «Говорит Москва».
Ранее российский Минздрав опубликовал 13-ю версию лечения коронавируса.
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