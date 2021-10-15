Минздрав России опубликовал 13-ю версию лечения COVID с усовершенствованными схемами терапии
Минздрав России с учетом накопленных научных знаний подготовил тринадцатую версию рекомендаций по лечению, профилактике и диагностике коронавируса. Предыдущая вышла 22 сентября.
В новом документе обновлены разделы в части лекарственной терапии. Минздрав перечислил показания к применению моноклональных антител в качестве противовирусных препаратов.
Они нейтрализуют вирус и останавливают неблагоприятное развитие COVID-19 у пациентов с факторами риска тяжелого течения. Об этом пишет «Интерфакс».
В последней версии рекомендаций приведены усовершенствованные схемы терапии для амбулаторных пациентов. Они позволяют предупредить воспалительную реакцию.
Документ уже направлен медикам в регионы, чтобы врачи внедряли рекомендации в собственную практику.
В предыдущей версии Минздрав убрал «Арбидол» из схемы лечения пациентов из групп риска с легким течением болезни. Ведомство включило лучевую диагностику инфекции и переработал раздел про патогенное лечение.