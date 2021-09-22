Минздрав России опубликовал двенадцатую версию лечения коронавируса и убрал «Арбидол» из рекомендаций
Минздрав России опубликовал двенадцатую версию рекомендаций по лечению и диагностике коронавируса. Из них, в частности, убрали «Арбидол» - препарат оказался не нужен пациентам из групп риска с легким течением заболевания.
В новой рекомендации указывается, что это средство применяется для лечения COVID-19, но доказательств его эффективности и безопасности нет.
В разработке свежей версии лечения инфекции участвовали более ста специалистов из разных областей. Рекомендации созданы с учетом накопленных научных данных.
Минздрав обновил раздел, связанный с лабораторной диагностикой коронавируса. В список включена лучевая диагностика инфекции.
Полностью переработан раздел про патогенное лечение. Появились сроки назначения генно-инжереных биологических препаратов. Добавлена информация о комбинациях препаратов.
Ранее Минздрав Беларуси сообщил о начале четвертой волны коронавируса.