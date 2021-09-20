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Минздрав Беларуси заявил о четвертой волне COVID-19 в республике — «чрезвычайщины нет»
20 сентября, 2021 13:30
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Md. Shamim Shahnewaz/Keystone Press Agency
Белорусов «накрыла» четвертая волна коронавируса. По словам главы Министерства здравоохранения республики Дмитрия Пиневича, ничего страшного не происходит, поскольку власти были готовы к подобному развитию событий.
Он подчеркнул, что ведомство ранее уже анонсировало всплеск заболеваемости COVID-19, так как в это время года «волна» должна была заявить о себе из-за ухудшения классической сезонной эпидемиологической ситуации.
«Проблема заключается в том, что эти высокие цифры повторяются изо дня в день, в том числе по показателю госпитализаций», - цитирует Пиневича «БелТА».
При этом министр добавил, что «какой-либо чрезвычайщины в этом нет».
Ранее сообщалось, когда четвертая волна COVID-19 доберется до жителей Москвы.
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