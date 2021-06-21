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Люди
В Госдуме предложили сократить рабочий день из-за аномальной жары
21 июня, 2021 15:15
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Врач-эпидемиолог, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко обратился к российским работодателям с просьбой пересмотреть занятость сотрудников в аномальную жару, с которой столкнулись жители ряда регионов страны.
По его словам, необходимо изменить график работы, а именно сократить его.
«Сделать большой перерыв, чтобы рано утром и поздно вечером работали», — считает Онищенко.
Он подчеркнул, что данное нововведение, если и будет принято, не должно касаться госслужащих. «Сейчас надо очень серьезную пропаганду вести насчет того, чтобы люди меньше бывали на солнце, особенно дети», — цитирует депутата «360».
Ранее сообщалось о том, что в России хотят ввести связанный с рабством праздник.
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