В Госдуме поднимут вопрос о прекращении деятельности «разлагающегося» «яблочного» гнезда
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина собирается поднять на заседании нижней палаты парламента вопрос о столичных муниципальных депутатах, покинувших Россию. По её мнению, на эту ситуацию должны обратить внимание не только градоначальник Сергей Собянин, но и силовики.
Известно - данную тему она планирует затронуть уже 17 мая. Председатель комитета пояснила, что о необходимости лишить мандатов выступающих против российской спецоперации на Украине депутатов её просят активисты Басманного района. Якобы они недовольны тем фактом, что политики, оказавшись за пределами России, перестали выполнять свои депутатские обязанности. Больше всего претензий у Останиной к «яблочникам».
«“Яблоко” подгнило и разлагается. А потому считаю, что вот это муниципальное «яблочное» гнездо в столице необходимо прикрыть», - заключила она в своем Telegram-аккаунте.
Ранее вице-премьер России Борис Чернышов обратился к студентам с требованием трудиться для фронта.