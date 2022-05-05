Это только начало воссоединения русских земель: Борис Чернышов призвал студентов трудиться для фронта
Вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов, выступая перед студентами в Воронеже, призвал их объединиться вокруг армии РФ. Он назвал спецоперацию на Украине только «началом процесса воссоединения русских земель великого государства».
По словам Чернышова, все в результате «поедут туда» с одной единственной целью - «восстанавливать русский мир». Только ориентируясь на данную национальную идею, можно добиться высоких результатов.
«Нашему поколению, новому поколению молодежи нужен свой подвиг, поэтому главный лозунг сейчас во всех залах должен быть один - все для фронта, все для победы. Мы здесь со своим потенциалом научным, педагогическим, образовательным, руки у каждого есть, должны отозваться на те призывы, которые сейчас идут», - заключил вице-спикер, добавив напоследок, что студенты должны гордиться временем, в котором они живут, и Россией.
Выступление Чернышова представлено в Telegram-канале URA.RU.
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявлял, что Россия сейчас занята возвращением земель.