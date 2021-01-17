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В Госдуме оценили замену водительских прав на QR код

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 12:46
2 мин
QR code
Unsplash

Депутат Госдумы Ярослав Нилов поддержал идею проведения эксперимента по замене водительских удостоверений на мобильное приложение с QR-кодом.

Ярослав Нилов отметил, что необходимость отказа от водительских удостоверений назрела давно. Неизбежность перехода на цифровой формат, по мнению депутата, очевидна не только представителям власти, но и гражданам России.

Предполагается, что эксперимент по переходе на цифровые водительские удостоверения будет проходить в нескольких регионах России. Потом, с учетом опыта и выявленных в ходе эксперимента недостатков, цифровые удостоверения будут введены повсеместно.

По мнению депутата, уже давно очевидно отсутствие необходимости постоянно возить с собой различного рода документы. Наделенные властью представители полиции имеют возможность проверять сведения о наличии прав на управление транспортным средством из централизованных баз данных, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в России водительское удостоверение меняют на мобильное приложение.

темы
Госдума
водительские права
Ярослав Нилов
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