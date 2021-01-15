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В России водительское удостоверение меняют на мобильное приложение

Антон Мельников
15 января, 2021 19:20
1 мин
Flickr
Flickr

В ряде российских регионов проведут эксперимент по замене водительских удостоверений на мобильное приложение с QR-кодом. Об этом заявил заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

По его словам, ведомство уже подготовило план эксперимента и согласовало с МВД.

Подразумевается, что водители вместо водительского удостоверения смогут показывать мобильное предложение. В нём будут храниться все данные о документах в формате QR-кода. Инспекторам ДПС выдадут «считывающие устройства», которые смогут распознать QR-код.

«Если забыл дома права, сидишь (в автомобиле) не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», - цитирует Качанова «ТАСС».

темы
ГИБДД
ДПС
Минцифры
водительские права
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