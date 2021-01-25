Новости Общество
Общество
В Гидрометцентре рассказали об оттепели в европейской части России
25 января, 2021 07:45
1 мин
1 мин
Фото: pixabay.com
Снег в европейской части России будет лежать до второй половины марта.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, он растает только в период схода снежного покрова. В настоящее время высота снега на 3 см выше нормы.
Как отметил Вильфанд, оттепель в ближайшие дни уменьшит высоту снежного покрова примерно на 10 см. В среднем в европейской части страны высота снежного покрова составляет около 35–40 см, сообщает ТАСС.
Ранее ученые объявили об окончании «нормальной» погоды в России.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку