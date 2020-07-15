Дальше хуже: ученые единогласно заявили об окончании «нормальной» погоды в России

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Ученые заявили, что «нормальная» погода уже не вернется в Россию, а нетипичных явлений - штормовых ветров, многодневных ливней, внезапных снегопадов или аномальной жары - будет все больше. Погодные аномалии - это следствие потепления климата.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода последние дни накрыла Урал, Поволжье и юг России. Температура воздуха установилась на уровне 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

Вильфанд объяснил, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке - гребень высокого. Еще на прошлой неделе ситуация была прямо противоположной.

Он отмечает, что нетипичная для Якутии температура - 38 градусов - была замечена в конце июня. По словам Вильфанда, это «экстремально необычно».

Погодные аномалии все чаще возникают из-за потепления климата и изменения циркуляции воздуха. Это приводит к тому, что горят леса, размораживаются скотомогильники с ящуром.

Грядущие осень и зима тоже подготовили сюрпризы, заявил он.

Научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский сказал «Известиям», что самое яркое следствие потепления климата - изменение характера осадков: если раньше дожди были затяжными и равномерной интенсивности, то сейчас они стали ливневыми. Вместе с этим изменился режим выпадения осадков.

Другое заметное проявление изменения климата - более теплые зимы и увеличение температуры.

Директор программы «Климат и энергетика» WWF Алексей Кокорин назвал потепление - плохим знаком для России. Перепады влияют на здоровье, засуха опасна для сельхозугодий, жара приводит к лесным пожарам. По его словам, количество нетипичных явлений в России будет только расти.

Ранее сообщалось, что летняя жара не убьет коронавирус.