11 июля в Москву вернется аномальная жара

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Потепление ожидается в Москве 11 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температурные аномалии будут достигать четырех градусов, однако жара продержится недолго. В субботу ожидается 27-29 градусов, по области - 30 градусов.

Тем временем, к середине следующей недели температура воздуха вновь понизится. Так, днем в Москве будет 23-25 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, экстремальная жара прогнозируется летом в Москве, выяснил Всероссийский научно исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Жаркая погода в июле прогнозируется как в столице, так и в некоторых других российских регионах. В московском регионе воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны - выше 35 градусов.