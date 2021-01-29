В Германии жаждут быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса

Общество

Глава федеральной земли Бавария Маркус Зедер интервью немецкому изданию Welt заявил, что органам ЕС необходимо быстрее проверить и одобрить вакцины от коронавируса из России и Китая.

Зедер считает, что программа массовой вакцинации в Евросоюзе идёт медленнее, чем в США и Китае. Это обусловлено перебоями в поставках вакцин. Такая ситуация, по его словам, может привести к экономическому отставанию региона.

Исходя из этого, глава баварской земли призвал власти ЕС решительно действовать для исправления ситуации. В частности, ЕС стоит увеличить мощности по производству препаратов, а не рассчитывать на несколько заводов.

«Мы также должны проверить, могут ли другие вакцины также быть одобрены. Европейские регуляторы должны как можно скорее изучить российские и китайские вакцины», — цитирует Зедера Lenta.ru.

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