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В двух российских регионах раскупили все градусники и противовирусные препараты

Лилия Караева
26 октября, 2020 12:49
1 мин
Градусник
Pixabay.com

В Алтайском крае и Республике Алтай фиксируют нехватку лекарств и ртутных градусников на фоне роста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Дефицит этих товаров чиновники рассчитывают устранить в ноябре-декабре.

О ситуации в аптеках региона рассказала директор ГУП «Аптеки Алтая» Ольга Калита. По ее словам, из-за ажиотажного спроса с прилавков пропадают противовирусные препараты.

Лекарства не могут доставить в регионы из-за проблем с маркировкой - они до сих пор находятся на заводах, пишет «Интерфакс». Обе ситуации наложились друг на друга, констатировала Калита.

Несколько дней назад глава Республики Алтай Олег Хорохордин жаловался на нехватку лекарств в аптеках.

Ранее сообщалось о рекордном числе заболевших коронавирусом в России за сутки. За последний день выявлено 17 347 случаев коронавирусной инфекции.

темы
лекарство
Республика Алтай
Алтайский край
градусник
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