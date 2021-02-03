В Дубае может появиться вращающийся от ветра небоскреб

Общество

Группа турецких архитекторов представила концепт небоскреба Squall Tower, который будет вращаться от ветра. Уникальное здание хотят построить в Дубае.

Башня должна совершать полный оборот вокруг своей оси за 48 часов, при этом здание будет вырабатывать электроэнергию.

Squall Tower будет состоять из трех сегментов, напоминающих ленты. Архитекторы предполагают, что на верхних этажах вращающегося небоскреба расположатся рестораны, посетители которых смогут наслаждаться красивыми видами города и океана, пишет «Naked Science».