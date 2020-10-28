У побережья Австралии обнаружили «небоскреб» из кораллов

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У побережья Австралии группа океанологов обнаружила «небоскреб» из кораллов высотой 500 метров.

«Небоскреб» имеет клинообразную форму, у основания его ширина достигает 1 500 метров, а на вершине сужается до 40 метров. Эта естественная конструкция, созданная природой, превышает высотой многие строения, построенные людьми.

Ученые отмечают, что такие коралловые структуры могут формироваться тысячелетиями, пишет «РИА Новости».

Ранее американские ученые выяснили, что древние майя строили сложные фильтры для очистки воды из натуральных материалов.