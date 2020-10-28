Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

У побережья Австралии обнаружили «небоскреб» из кораллов

Дмитрий Байков
28 октября, 2020 13:35
1 мин
1
фото: Pixabay

У побережья Австралии группа океанологов обнаружила «небоскреб» из кораллов высотой 500 метров.

«Небоскреб» имеет клинообразную форму, у основания его ширина достигает 1 500 метров, а на вершине сужается до 40 метров. Эта естественная конструкция, созданная природой, превышает высотой многие строения, построенные людьми.

Ученые отмечают, что такие коралловые структуры могут формироваться тысячелетиями, пишет «РИА Новости».

Ранее американские ученые выяснили, что древние майя строили сложные фильтры для очистки воды из натуральных материалов.

темы
Австралия
ученые
кораллы
океан
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!