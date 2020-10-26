Древние майя знали все о фильтрации воды

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Американские ученые выяснили, что древние майя строили сложные фильтры для очистки воды из натуральных материалов.

Исследователи обнаружили сложную систему фильтров в водохранилище Корриенталь. В ходе изучения специалисты нашли кварц и цеолит. Местность в округе не богата содержанием таких материалов, соответственно, эти минералы были специально доставлены из отдаленных мест.

Кварт и цеолит относятся к естественным фильтрам. Даже сейчас эти минералы используются для очистки воды, пишет «Naked Science».

Ранее американские ученые выяснили, что длительный период климатической нестабильности в Африке дал древним людям толчок к развитию, заставив изобрести новые стратегии поведения и более сложные инструменты.