Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Наши предки 320 тысяч лет назад изменились к лучшему благодаря землетрясениям

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 07:55
1 мин
1
фото: Pixabay

Американские ученые выяснили, что длительный период климатической нестабильности в Африке дал древним людям толчок к развитию, заставив изобрести новые стратегии поведения и более сложные инструменты.

Примерно 320 тысяч лет назад тектоническая активность вызвала новые разломы на суше. Между этими разломами возникли фрагментированные оазисы, которые из-за нерегулярных осадков часто пересыхали. Климат стал резко меняться. Все это заставило меняться наших древних предков. Они начали производить более сложные орудия труда и обмениваться ими между племенами.

Также наши предки изобрели примитивные символы для общения. Таким образом, была заложена основа для дальнейшего развития цивилизации, пишет «Naked Science».

Ранее шведские и немецкие ученые выяснили, что гены, которые связаны с осложнениями при коронавирусе, встречаются не только у современных людей, они были и у неандертальцев.

темы
общество
ученые
землетрясение
неандерталец
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!