Наши предки 320 тысяч лет назад изменились к лучшему благодаря землетрясениям

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Американские ученые выяснили, что длительный период климатической нестабильности в Африке дал древним людям толчок к развитию, заставив изобрести новые стратегии поведения и более сложные инструменты.

Примерно 320 тысяч лет назад тектоническая активность вызвала новые разломы на суше. Между этими разломами возникли фрагментированные оазисы, которые из-за нерегулярных осадков часто пересыхали. Климат стал резко меняться. Все это заставило меняться наших древних предков. Они начали производить более сложные орудия труда и обмениваться ими между племенами.

Также наши предки изобрели примитивные символы для общения. Таким образом, была заложена основа для дальнейшего развития цивилизации, пишет «Naked Science».

Ранее шведские и немецкие ученые выяснили, что гены, которые связаны с осложнениями при коронавирусе, встречаются не только у современных людей, они были и у неандертальцев.