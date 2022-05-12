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В день выхода Улюкаева на свободу к колонии подъехал Mercedes с московскими номерами
12 мая, 2022 09:51
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
У колонии в Тверской области, где отбывает наказание экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, заметили Mercedes с московскими номерами. Напомним, 12 мая он выходит на свободу.
О подъехавшем к колонии Maybach сообщают «Известия».
Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Оно не было обжаловано.
Недавно Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал выдержки из тюремного дневника экс-министра. В нем, в частности, он выражал мнение о присоединении Крыма.
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