Улюкаев в тюремном дневнике назвал присоединение Крыма «дуростью в особо крупных размерах»
Бывший министр экономики РФ Алексей Улюкаев в тюремном дневнике написал, что в действительности думает о присоединении Крыма. В 2014 году он поддерживал решение и заявлял, что экономика справится с санкциями.
Записи экс-министра приводит Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
«Крым – это больше, чем преступление, даже больше, чем ошибка – это дурость в особо крупных размерах», - говорится в опубликованных бумагах. Улюкаев отмечает, что «шел процесс приобретения ценных активов без взятия на себя ненужных обязательств». Однако его прервали и «сделали ровно наоборот».
Улюкаев считает, что «приобрели обязательства при сомнительности активов».
В конце апреля суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра. Он сможет выйти на свободу в середине мая, если решение не будет обжаловано. В 2017 году Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима за взятку.