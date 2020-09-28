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В Дагестане следователи задержали сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро заключенных, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. Инцидент произошел 22 сентября в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, осужденные сделали подкоп и покинули территорию ИК.

«В рамках расследования уголовного дела следствием задержан мастер производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп, а в последующем совершен побег осужденными», — заявили в СК.

В ведомстве пояснили, что сотруднику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело против мужчины ушло в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления для дальнейшего расследования.

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