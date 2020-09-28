Фото: sledcom

В Курске суд отправил под домашний арест женщину, которая угрожала своему ребенку расправой за то, что он забыл документы. Эмоциональный разговор матери и её чада засняли очевидцы, на него в Сети обратили внимание следственные органы.

По данным СУСК РФ по региону, инцидент произошел 22 сентября. Женщина в нецензурной форме высказала садившемуся в такси ребенку целый ряд претензий, хлопнула его бумагами, назвала нытиком, пригрозила, что «забьет его прямо в такси» и добавила, что не может дождаться, пока он вырсатет и съедет. Так она отреагировала на то, что ребенок забыл документы.

После того, как запись случившегося распротсарнилась в интернете, на неё обратили внимание следователи. По их версии, женщина вот уже четыре года регулярно избивала ребенка. В итоге на 32-летнюю мать завели уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». О судьбе ребенка в органах ничего не сообщают.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и опеки, а также учебного заведения. О судьбе ребенка в органах ничего не сообщают.