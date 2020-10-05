В Дагестане трехлетний ребенок умер на приеме у стоматолога – возбуждено уголовное дело

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В Дагестане возбудили уголовное дело после смерти 3-х летнего мальчика. Сердце ребенка остановилось на приеме у стоматолога.

По версии следствия, 1 октября в одной из частных детских стоматологий в Махачкале у малолетнего ребенка остановилось сердце, после чего он впал в кому. Это случилось прямо во время оказания стоматологических услуг. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти малыша – были предприняты реанимационные меры, ребенка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Однако на следующий день он скончался.

СУ СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следователи изъяли медицинскую документацию и назначали судебные экспертизы, чтобы разобраться в произошедшем, установить виновное лицо и причину смерти. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее в Москве из-за сотрудника ДПС ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга.