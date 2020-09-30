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11-летний ребенок пострадал в Москве от действий сотрудника ДПС. Он сбил мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло 28 сентября. Сотрудник дорожно-патрульной службы, находясь за рулем служебного автомобиля, двигался в сторону Строгинского бульвара, где и наехал на ребенка. В настоящий момент известно, что школьника госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. А в отношении ДПСника ведется проверка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также в ГУ МВД по Москве уточнили, что ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибленной раной спины.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 24-летний полицейский ППС сбежал с места аварии, в результате которой погибла 16-летняя девушка.