Неизвестная ракета взорвалась в Дагестане. Она могла прилететь из Нагорного Карабаха

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В десяти километрах от села Чираг в Дагестане упала и взорвалась неопознанная ракета. Местные жители рассказали, что от взрывной волны зашатались дома и сработала сигнализация у автомобилей.

От громкого звука они выбежали на улицу. По словам жителей, такого грохота они никогда не слышали.

На месте взрыва нашли воронку диаметром 15-20 метров и глубиной примерно два метра. Вокруг воронки выжженная трава и осколки, предположительно, от ракеты.

Портал «Будни Кавказа» не исключает, что ракета могла прилететь из зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Несмотря на достаточно далекое расположение от зоны боевых действий и границы с Азербайджаном, возможен сбой программы у ракеты или неправильный выбор цели поражения. Известно, что на вооружении армянских вооруженных сил стоят ракеты «Искандер» с радиусом действия более 500 километров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о попавших в «ловушку» азербайджанских военных.