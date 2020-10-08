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Азербайджанские военные попали в «ловушку» армянских военачальников в Карабахе

Лилия Караева
8 октября, 2020 09:10
1 мин
Азербайджан
Piqsels.com

Карабахские и армянские военные сымитировали отступление на юге Нагорного Карабаха и тем самым заманили вооруженные силы Азербайджана «в коридор». О тактических шагах сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

План военных состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (города, расположенного южнее Степанакерта) и заманить туда большие силы противника. Азербайджан опровергает эту информацию.

По словам Пашиняна, по азербайджанскому корпусу были нанесены сокрушительные удары, которые должны стать ключевым моментом военной операции, пишет РБК.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли три села и другие стратегические высоты в Нагорном Карабахе.

Противостояние Армении и Азербайджана началось 27 сентября из-за территориального спора за Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта.

Ранее сообщалось, что Армения сформировала женский батальон для отправки на фронт.

темы
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
ловушка
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