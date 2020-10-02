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Понесшая большие потери Армения отправит на фронт женщин

Лилия Караева
2 октября, 2020 15:56
1 мин
Нагорный Карабах
Racurs.ua

Армения сформировала женский батальон для отправки на фронт. Это связано с нехваткой личного состава и участившимся отказом военнослужащих воевать.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«По имеющимся данным, противник, понесший большие потери в результате ожесточенных боев в последние дни, испытывает серьезную нехватку личного состава», - рассказал он.

Это вынудило Армению сформировать женский батальон, он уже укомплектован, пишет «Интерфакс».

В конце сентября сообщалось, что потери армянской стороны составляют 2300 человек убитыми и ранеными. Уничтожены 130 танков, более 200 артиллерийских установок, пять складов боеприпасов. Со стороны Азербайджана погибли 1280 солдат, ранены 2700 человек.

2 октября Азербайджан обстрелял город Степанакерт в Нагорном Карабахе.

темы
война
Армения
Азербайджан
женщины
фронт
1 мин
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