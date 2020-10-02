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Азербайджанские войска обстреливают Степанакерт. Есть пострадавшие

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 13:07
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Фото: Скриншот

Азербайджанские войска произвели обстрел Степанакерта. Об этом сообщило Минобороны Армении.

Сообщается о раненых, также зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры в городе.

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, на южном направлении работает артиллерия. «Смерч» стрелял примерно четыре раза. По крайней мере, пять человек госпитализированы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее МИД Армении заявил о готовности обсудить прекращение огня на территории Нагорного Карабаха.

темы
война
общество
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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