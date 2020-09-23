В Дагестане назначили крупное вознаграждение за помощь в поимке сбежавших преступников

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За полезную информацию и оказание помощи в розыске сбежавших из тюрьмы в Махачкале особо опасных преступников назначено крупное вознаграждение. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с местными руководителями. Размер вознаграждения составит до 1 млн рублей, средства уже выделены из бюджета республики.

«Важно упредить беду и не допустить горя в семьях наших жителей, которые доверили нам управлять сегодня и в районах, и республике. Мы это можем сделать, делаем и будем делать», - цитирует Васильева РИА «Дагестан».

Напомним, 22 сентября из исправительной колонии в дагестанском поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. При обходе сотрудники обнаружили подкоп, вырытый под стеной.

Если Вы обладаете информацией о сбежавших, ее следует сообщить по номерам: 112 или 99-45-00.