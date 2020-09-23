Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Дагестане назначили крупное вознаграждение за помощь в поимке сбежавших преступников

Антон Мельников
23 сентября, 2020 22:05
1 мин
d
Pixabay

За полезную информацию и оказание помощи в розыске сбежавших из тюрьмы в Махачкале особо опасных преступников назначено крупное вознаграждение. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с местными руководителями. Размер вознаграждения составит до 1 млн рублей, средства уже выделены из бюджета республики.

«Важно упредить беду и не допустить горя в семьях наших жителей, которые доверили нам управлять сегодня и в районах, и республике. Мы это можем сделать, делаем и будем делать», - цитирует Васильева РИА «Дагестан».

Напомним, 22 сентября из исправительной колонии в дагестанском поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. При обходе сотрудники обнаружили подкоп, вырытый под стеной.

Если Вы обладаете информацией о сбежавших, ее следует сообщить по номерам: 112 или 99-45-00.

темы
Дагестан
побег
вознаграждение
1 мин