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Из исправительной колонии в дагестанском поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. При обходе сотрудники обнаружили подкоп, вырытый под стеной.

Инцидент произошел 22 сентября - побег шести заключенных заметили при обходе в колонии № 2. Информацию подтвердили в МВД.

Предположительно подкоп рыли не меньше года.

По тревоге был поднят весь личный состав управления ФСИН по республике Дагестан и других правоохранительных структур. Как пишет «Интерфакс», один из осужденных приговорен к 15 годам за убийство, двое - к 12 годам за наркотики, один к 8 годам, а остальные - к меньшим срокам.

Ранее из психиатрической больницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов.