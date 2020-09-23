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Шестеро зеков в Дагестане целый год рыли подкоп и сбежали

Лилия Караева
23 сентября, 2020 10:22
1 мин
Подкоп
МТВ онлайн

Из исправительной колонии в дагестанском поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных. При обходе сотрудники обнаружили подкоп, вырытый под стеной.

Инцидент произошел 22 сентября - побег шести заключенных заметили при обходе в колонии № 2. Информацию подтвердили в МВД.

Предположительно подкоп рыли не меньше года.

По тревоге был поднят весь личный состав управления ФСИН по республике Дагестан и других правоохранительных структур. Как пишет «Интерфакс», один из осужденных приговорен к 15 годам за убийство, двое - к 12 годам за наркотики, один к 8 годам, а остальные - к меньшим срокам.

Ранее из психиатрической больницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов.

темы
Дагестан
побег
подкоп
1 мин