«В чем сила брат?»: муравьи расстались с этим и стали мощнее
Международная группа ученых провела исследование муравьёв, в ходе которого выяснила в чем заключается их сила. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Zoology.
Известно, что муравей может поднять груз, в несколько раз превышающий вес собственного тела. Выяснилось, что эти насекомые приобрели силу, потеряв умение летать.
Ученые сделали рентгеновские снимки и проанализировали их мышцы и внутренний скелет.
У муравьёв отсутствуют мышцы крыльев, в итоге организм перестроился, увеличился объём оставшихся мышц, изменились геометрия шеи и способ крепления мускулов. В результате сила насекомых значительно выросла, пишет «Naked Science».
Еще одно исследование провела группа китайских ученых. Специалисты выяснили, что муравьи способны строить конструкции из песка для добычи жидкой пищи.