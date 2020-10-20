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«В чем сила брат?»: муравьи расстались с этим и стали мощнее

Дмитрий Байков
20 октября, 2020 07:08
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фото: Pixabay

Международная группа ученых провела исследование муравьёв, в ходе которого выяснила в чем заключается их сила. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Zoology.

Известно, что муравей может поднять груз, в несколько раз превышающий вес собственного тела. Выяснилось, что эти насекомые приобрели силу, потеряв умение летать.

Ученые сделали рентгеновские снимки и проанализировали их мышцы и внутренний скелет.

У муравьёв отсутствуют мышцы крыльев, в итоге организм перестроился, увеличился объём оставшихся мышц, изменились геометрия шеи и способ крепления мускулов. В результате сила насекомых значительно выросла, пишет «Naked Science».

Еще одно исследование провела группа китайских ученых. Специалисты выяснили, что муравьи способны строить конструкции из песка для добычи жидкой пищи.

темы
ученые
муравьи
сила
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