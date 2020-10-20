«В чем сила брат?»: муравьи расстались с этим и стали мощнее

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Международная группа ученых провела исследование муравьёв, в ходе которого выяснила в чем заключается их сила. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Zoology.

Известно, что муравей может поднять груз, в несколько раз превышающий вес собственного тела. Выяснилось, что эти насекомые приобрели силу, потеряв умение летать.

Ученые сделали рентгеновские снимки и проанализировали их мышцы и внутренний скелет.

У муравьёв отсутствуют мышцы крыльев, в итоге организм перестроился, увеличился объём оставшихся мышц, изменились геометрия шеи и способ крепления мускулов. В результате сила насекомых значительно выросла, пишет «Naked Science».

Еще одно исследование провела группа китайских ученых. Специалисты выяснили, что муравьи способны строить конструкции из песка для добычи жидкой пищи.