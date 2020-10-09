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Муравьи умеют строить из песка сифон для добычи жидкой пищи

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 08:17
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фото: Pixabay

Группа китайских ученых провела исследование и выяснила, что муравьи способны строить конструкции из песка для добычи жидкой пищи.

Ученые для своего эксперимента использовали рабочих особей черных огненных муравьев, которые в природе применяют песок для добычи пищи в качестве абсорбента.

Исследователи налили в емкости сладкий сироп и муравьи попытались его добыть. Однако когда риск утонуть оказывался высоким, насекомые начинали тащить песок, строя подобие сифона. Сироп впитывался в песчинки и в итоге попадал в горку песка рядом. Так муравьям удавалось добыть до половины всего сахарного раствора.

Исследование показало, что черные огненные муравьи могут использовать подручные средства для добычи пищи, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что австралийские ученые подсчитали, что на дне Мирового океана находится не мене 14 млн тонн пластикового мусора диаметром от 5 мм до 1 мкм.

темы
общество
ученые
исследование
муравьи
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