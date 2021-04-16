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В Чечне отказывающимся делать прививку от COVID-19 гражданам начали угрожать чиновники

Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 10:10
2 мин
Марьям Ибрагимова
16 апреля, 2021 10:10
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Чечне чиновники нашли «эффективный» способ ускорить процесс вакцинации против коронавируса – отказывающимся от прививания бюджетникам стали угрожать. Кроме того, полученная в местном медучреждении справка о противопоказаниях к вакцинации является для госслужащих недостаточно убедительной, за доказательствами приходится ехать в столицу.

Одна из местных жительниц на условиях анонимности решила обнародовать аудиозапись, на которой представитель региональной системы здравоохранения выставляет жесткие условия перед медработниками детсадов Надтеречного района.

«Кто откажется, будут увольнять. Большинству работников кажется, типа, уволятся они с работы и смогут избежать вакцинацию. Не смогут. Потом идёт этап: дома, по месту прописки будут ходить участковые. Полностью соцвыплаты: пенсии, пособия - их не будут выплачивать тем, кто отказался от вакцинации. Этот этап будет однозначно», – цитирует представителя системы здравоохранения «Кавказский узел».

О принуждении заявили также педагоги и пенсионеры.

Ранее сообщалось о том, что в Яндекс.Картах теперь появились пункты вакцинации от COVID-19.

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ТЕГИ
Коронавирус
Чечня
Чиновники
Угрозы
Бюджетники
Вакцинация
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