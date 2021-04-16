Пункты вакцинации против коронавируса теперь можно найти в Яндекс.Картах

Наука и медицина

Министерство здравоохранения России стремится облегчить путь получения вакцины против новой коронавирусной инфекции гражданами страны. Так, теперь найти соответствующие пункты, развернутые в городе, можно в Яндекс.Картах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Чтобы гражданам было легче найти прививочные пункты и построить к ним маршрут», – объясняют данное нововведение в пресс-службе Минздрава.

В настоящее время на картах отмечено свыше 4-х тысяч 500 мест, где можно сделать прививку от COVID-19. Для нахождения пункта на карте необходимо вбить в поисковике ключевое слово, например, «вакцинация». В ведомстве заверили, что новые точки еще появятся, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в течение года получившим препарат против новой коронавирусной инфекции гражданам потребуется еще одна прививка.