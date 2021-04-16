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Получившим вакцину от COVID-19 может потребоваться третья прививка в течение 12 месяцев

Лилия Караева
16 апреля, 2021 09:13
1 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 09:13
1 мин
Pfizer
Keystone Press Agency/Globallookpress

Получившим две дозы препарата Pfizer от коронавируса может потребоваться третья спустя 6-12 месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор компании-разработчика вакцины BioNTech Альберт Бурла.

«Вероятный сценарий состоит в том, что где-то в промежутке 6-12 месяцев потребуется третья доза, а потом будет ежегодная ревакцинация», - отметил он.

Эта версия требует подтверждения, подчеркнул Бурла. Регулярность ревакцинации будет зависеть от штаммов коронавируса, распространенных в мире.

Вакцина Pfizer от BioNTech эффективна от коронавируса 6 месяцев. Затем степень защиты ослабевает, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель привьется вакциной, от которой отказывается мир.

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Pfizer
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