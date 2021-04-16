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Получившим вакцину от COVID-19 может потребоваться третья прививка в течение 12 месяцев
16 апреля, 2021 09:13
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Keystone Press Agency/Globallookpress
Получившим две дозы препарата Pfizer от коронавируса может потребоваться третья спустя 6-12 месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор компании-разработчика вакцины BioNTech Альберт Бурла.
«Вероятный сценарий состоит в том, что где-то в промежутке 6-12 месяцев потребуется третья доза, а потом будет ежегодная ревакцинация», - отметил он.
Эта версия требует подтверждения, подчеркнул Бурла. Регулярность ревакцинации будет зависеть от штаммов коронавируса, распространенных в мире.
Вакцина Pfizer от BioNTech эффективна от коронавируса 6 месяцев. Затем степень защиты ослабевает, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель привьется вакциной, от которой отказывается мир.
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