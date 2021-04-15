Меркель привьется провальной «Оксфордской вакциной» вопреки отказу держав от препарата

Политика

66-летняя канцлер Германии Ангела Меркель намерена привиться от коронавируса препаратом AstraZeneca, от которого отказывается мир. Вакцинация назначена на 16 апреля.

Об этом сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на источники.

Первоначально канцлер должна была сделать прививку 11 апреля, но отменила запись. Была версия, что ее останавливали сообщения о побочных эффектах от вакцины.

1 апреля прививку AstraZeneca сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее Минздрав страны ограничил применение препарата. Им разрешили прививать граждан старше 60 лет.

Вакцина AstraZeneca разработана англо-шведской фармацевтической компанией совместно с Оксфордским университетом. Она известна как «Оксфордская вакцина». В марте 2021 года препарат переименовали в Vaxzevria на фоне отказа стран от него. Некоторые державы, Франция, Германия, Италия, Испания и Канада, приостановили или ограничили его использование. Дания полностью отказалась от вакцины из-за случаев тромбоза и смертей.