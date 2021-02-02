Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Улан-Удэ трех несовершеннолетних парней, подозреваемых в нападении на известного местного журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Инцидент произошел 30 января. Молодые люди распивали спиртные напитки, а потом увидели возле магазина пожилого мужчину и решили пойти за ним. Дойдя до дома журналиста, несовершеннолетние напали на него. Сначала сотрудника СМИ избивали на улице, а затем в подъезде. После нападения юноши похитили у него мобильный телефон, другие вещи и скрылись.

Полицейским удалось выйти на след злоумышленников после того, как они перевели 8 тысяч рублей со счета журналиста на счет одного из подозреваемых с помощью функции «мобильный банк». Их быстро поймали. Парням всего 17 лет. Они признали свою вину.

Журналист находится в больнице, его имя не называют, известно лишь то, что ему 62 года.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось о том, что заместитель главреда Mash решил уволиться после выхода сюжета про «дворец Путина».