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В Burger King произошла массовая драка с молотками

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 08:11
1 мин
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фото: Flickr

В одном из британских городов произошла драка, в которой участвовали почти 20 подростков. Об этом сообщили местные СМИ.

Драка произошла в ресторане быстрого питания Burger King возле торгового центра, причины ее пока неизвестны. В полиции сообщили, что у одного из участников потасовки был молоток, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы местные жители устроили драку с коммунальщиками, которые пришли убрать забор-самострой, ограждающий парковку.

темы
общество
Великобритания
происшествие
драка
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