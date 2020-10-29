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Общество
В Burger King произошла массовая драка с молотками
29 октября, 2020 08:11
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фото: Flickr
В одном из британских городов произошла драка, в которой участвовали почти 20 подростков. Об этом сообщили местные СМИ.
Драка произошла в ресторане быстрого питания Burger King возле торгового центра, причины ее пока неизвестны. В полиции сообщили, что у одного из участников потасовки был молоток, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в центре Москвы местные жители устроили драку с коммунальщиками, которые пришли убрать забор-самострой, ограждающий парковку.
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