В Москве жители подрались с рабочими из-за парковки

В центре Москвы местные жители устроили драку с коммунальщиками, которые пришли убрать забор-самострой, ограждающий парковку.

Рабочие пришли ликвидировать ограждение возле многоэтажки на Таганке, чтобы организовать здесь платную стоянку по распоряжению префектуры. Поскольку этот забор официально никто не оформлял, его было решено снести.

Сначала жильцы пытались разогнать рабочих, но потом конфликт перерос в драку. В итоге 71-летнего пенсионера увезли без сознания, ещё один житель получил ножевое ранение, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Москве мигранты устроили массовую драку у станции метро «Площадь Ильича». Причиной потасовки стала личная неприязнь.

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