В Москве 60 приезжих подрались у метро

В Москве мигранты устроили массовую драку у станции метро «Площадь Ильича». Причиной потасовки стала личная неприязнь.

Сообщение о драке на Золоторожском валу поступило в полицию около 4 утра. Конфликт между приезжими перерос в драку. В результате несколько участников побоища получили телесные повреждения, их доставили врачам, передает РЕН ТВ.

Полиция задержала всех дерущихся. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента, после проверки будет принято решение.

В феврале у московского ресторана подрались около 100 человек.