В Москве 60 приезжих подрались у метро
В Москве мигранты устроили массовую драку у станции метро «Площадь Ильича». Причиной потасовки стала личная неприязнь.
Сообщение о драке на Золоторожском валу поступило в полицию около 4 утра. Конфликт между приезжими перерос в драку. В результате несколько участников побоища получили телесные повреждения, их доставили врачам, передает РЕН ТВ.
Полиция задержала всех дерущихся. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента, после проверки будет принято решение.
В феврале у московского ресторана подрались около 100 человек.
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