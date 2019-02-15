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У московского ресторана подрались более сотни человек

У московского ресторана подрались более сотни человек

В Москве произошла массовая драка со стрельбой. В беспорядках участвовали порядка сотни человек.

Столкновение произошло в ресторане «Неолит», расположенном в микрорайоне Курьяново. В заведение ворвалась группа мужчин и заставила посетителей выйти на улицу. После этого начался конфликт со стрельбой.

Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что в нем участвовали от 70 до 100 человек. В результате пострадали около 10 человек, их срочно доставили в больницу.

Сотрудники ресторана говорят, что преступники хотели напасть на владельца заведения Яшара Алиева. В тот вечер в помещении планировалось крупное торжество.

Полиция задержала десять человек. На месте работают экстренные службы.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отдельной статье Уголовного кодекса для криминальных авторитетов.

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Места: Москва
События: происшествия
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