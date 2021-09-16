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В ближайшем окружении Владимира Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек
16 сентября, 2021 09:43
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Kremlin Pool/Global Look Press
Стало известно, что в ближайшем окружении президента России Владимира Путина коронавирус обнаружен у нескольких десятков человек. Об этом лидер страны рассказал сам.
«Это не один, не два, несколько десятков человек», - заявил президент в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что режим самоизоляции продлится всего несколько дней.
Ранее Путин сообщил, что с одним из «ковидных» приближенных он провел весь день.
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