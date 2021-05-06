В бывшей республике Советского Союза ветеранов заставили сдать деньги на подарки самим себе

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В Туркмении ветеранов обязали сдать деньги себе на подарки к 9 Мая. Их торжественно вручат от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Эта практика повторяется второй год подряд. В прошлом году сообщалось, что врученные подарки обошлись властям меньше той суммы, которую сдали старики.

Куда направили остальные деньги - неизвестно. Размер ценных подарков в этом году не уточняется.

Известно, что в 2020-м ветераны сдали по 1000 манатов (примерно 21 249 рублей). Ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Победы, пишет «Радио Свобода».

Сегодня власти Беларуси объявили, что ветераны не получат единовременные выплаты в этом году. Причину такого решения не назвали.