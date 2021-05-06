Власти Беларуси отказались от выплат ветеранам к 9 Мая и не пояснили причины

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В этом году белорусские ветераны останутся без единовременных выплат ко Дню Победы. Два предыдущих года деньги перечисляли.

Об отказе от помощи ветеранам сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

«Выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено», - сказал представитель ведомства. Его слова приводит Tut.by.

В ведомстве не объяснили причину и лишь отметили, что и раньше выплаты были нерегулярными.

Ветераны получали выплаты в 2019 и 2020 годах. В 2018-м их не было.

Российские ветераны получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы. Это намного меньше, чем в Узбекистане (около 85 тыс. рублей) и Казахстане (около 175 тыс. рублей).