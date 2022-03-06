В Берлине митингуют против дискриминации русских на Западе
В Берлине сотни людей вышли на центральную площадь города. Митингующие обвинили власти Германии в травле русских и русскоговорящих граждан.
Из разных стран Европы стали приходить сообщения о притеснениях русских и русскоговорящих граждан из-за специальной военной операции на Украине.
В Германии участились случаи нападения на русских людей, портят их имущество, отказываются обслуживать в кафе, ресторанах. Иногда доходит до того, что даже отказываются предоставлять медпомощь в больницах.
Русским поступают угрозы и призывы «паковать чемоданы и отправляться в Москву».
В школах сверстники и даже учителя занимаются травлей русскоязычных детей. Все это происходи при попустительстве властей и правоохранительных органов, сообщает телеграм-канал Readovka.