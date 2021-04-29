В Беларуси жильцов многоэтажки оштрафовали за подсветку лоджий в «стиле БЧБ»

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В Бресте с товарищества собственников одного из многоэтажек через суд взыскали 889 рублей за бело-красно-белую подсветку пожарных лоджий. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

В многоквартирном доме с августа по ноябрь 2020 года на лоджиях меняли лампочки, а с ними и цвет подсветки в «стиле БЧБ». Прокуратура посчитала это нарушением требования строительных норм.

Местная администрация неоднократно направляла председателю товарищества собственников предписания с требованием вернуть цвет подсветки. Однако требование игнорировалось и суд оштрафовал председателя, сообщает телеграм-канал «TUT.BY».

Лукашенко: «Вы начали моих детей трогать и топтать. Но за что пацана». Оппозиция: «Есть за что».

Ранее Белорусский телеканал ОНТ показал продолжение видео из СИЗО КГБ, на которых политзаключенный Сергей Тихановский обсуждает с президентом Беларуси Александром Лукашенко тему его сына Николая.

Напомним, в первой опубликованной части разговора Тихановский, обращаясь к Лукашенко, говорит, что «После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом». «Приедут за ним».

Во второй опубликованной части разговора президента с оппозиционером Лукашенко отвечает: «Вы начали моих детей трогать и топтать! А этот Колю уже посадить... Но за что пацана!»

После фрагмента со встречи в СИЗО КГБ показали встречу Сергея Тихановского с адвокатом, которая спрашивает оппозиционера об ответственности детей за поступки родителей.

Адвокат задает вопрос Тихановскому: «Ну, а за что его сажать?», он отвечает: «Есть за что. Посидит, пообщается со сверстниками».