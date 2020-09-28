В Беларуси заявили о снижении числа недовольных. Но спецсредства применили

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Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что 27 сентября в стране были зафиксированы 22 протестные акции. При этом ведомство заявляет, что число участников протестных акций «значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными», однако никаких цифр не называет.

«Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек. В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны», - заявили в МВД.

Также сообщается, что в Минске «во избежание чрезвычайных происшествий» частично перекрывалось движение транспорта и закрывались станции метро.

Согласно официальным данным, число задержанных в Беларуси превысило 350 человек. Правозащитный центр «Вясна» сообщает о 380 задержанных.

МВД отмечает, что ведомству поступило «несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия», передает Onliner.by.

Ранее стало известно, что последний оставшийся на свободе член КС белорусской оппозиции уехал из страны.