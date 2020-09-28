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Последний оставшийся на свободе член КС белорусской оппозиции уехал из страны

Лилия Караева
28 сентября, 2020 15:30
1 мин
Светлана Алексиевич
Literratura.org

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета, писательница Светлана Алексиевич покинула Беларусь и уехала в Германию. Она была последней из семи членов президиума, которая оставалась на свободе и не была задержана или насильно вывезена из страны.

Об отъезде Алексиевич сообщила ее помощница Татьяна Тюрина. Она отметила, что отъезд не связан с уголовным делом о захвате власти, заведенным после создания КС оппозиции Беларуси.

Тюрина рассказала, что речи об эмиграции не идет. Отъезд якобы связан с личными и литературными делами Алексиевич, пишет Tut.by.

26 августа писательницу вызвали на допрос по уголовному делу о КС, однако она отказалась давать показания. 9 сентября она заявляла, что не собирается покидать Беларусь. В тот же день неизвестные пытались проникнуть в ее квартиру.

темы
Германия
оппозиция
Беларусь
Светлана Алексиевич
отъезд
1 мин